في أقل من 24 ساعة.. سيلينا جوميز تكسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة

كسرت النجمة العالمية سيلينا جوميز حاجز الـ 2 مليون نسية مشاهدة في أقل من 24 ساعة، و ذلك منذ طرح كليب "I Can't Get Enough"، عبر قناة المطرب العالمي بيني بلانكو الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يذكر أن الفنانة العالمية سيلينا جوميز تستعد لطرح فيلمها الجديد بعنوان "The Voyage of Doctor Dolittle"، و التي تدور أحداثه حول الطبيب الشهير جون دولتيل و الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات،
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