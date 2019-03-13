احتفالا بعيد ميلاد باتمان .. عودة ثلاثية The Dark Knight إلى السينمات

تحتفل شركة Warner Bros بمرور 80 عاما على ظهور شخصية "باتمان"، وأرادت أن تشارك هذا الاحتفال مع الجمهور، حيث أعلنت عودة ثلاثية The Dark Knight لكريستوفر نولان من جديد للمسارح لمدة يوم واحد فقط ابتداءا من 30 مارس الجاري بـ لوسأنجلوس، ويشارك مخرج الثلاثية نولان في عرض مباشر مع الجمهور للإجابة على أسئلتهم.
الثلاثية تشمل أفلام Batman Begins الصادر عام 2005 و The Dark Knight
ومن المقرر أن تشمل العروض 5 مدن إنطلاقا من لوس أنجلوس يوم 30 مارس إلى نيويورك في الـ13 من أبريل المقبل ومن ثم إلى سان فرانسيسكو ثم مدينة تورنتو الكندية وأخيرا في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.
جدير بالذكر أن الثلاثية نالت نجاحا جماهيريا كبيرا وبلغت إجمالي إيراداتها نحو 2.5 مليار دولار عالميا.
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