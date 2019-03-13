نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة للاعب محمد صلاح، يعلق من خلالها على لقاء المنتظر مع بايرن ميونخ في ليفربول المنتظر مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ، كاتبًا:" إدعوا لمحمد صلاح". يُذكر أن ليفربول يلتقى اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً مع بايرن ميونيخ في لقاء الإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل سلبيا على ملعب ليفربول.

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كانت هذه تفاصيل خبر علي طريقته الخاصة .. صلاح عبد الله يدعم "أبومكة" قبل لقاء بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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