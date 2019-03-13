17 مارس.. أنغام تحيي حفلا غنائيا ضخما باﻹسكندرية

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير بفندق "راديسون بلو"، وذلك يوم 17 مارس الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية، بجانب أغانيها

جدير بالذكر أن أنغام تألقت أمس خلال إحيائها حفلا خاصا لإحدي الشركات بفندق كمبنسكي، حيث قدمت مجموعة من أروع اغانيها. "حالة خاصة جدا"، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه، وحصد الكثير من ردود الفعل الإيجابية، بجانب أغانيهاالتي يعشقها جمهورها، ويقام الحفل بتقنية موسيقية عالية، بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات.جدير بالذكر أن أنغام تألقت أمس خلال إحيائها حفلا خاصا لإحدي الشركات بفندق كمبنسكي، حيث قدمت مجموعة من أروع اغانيها. Advertisements

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