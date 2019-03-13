غدًا .. شمس الكويتية ودينا يحييان كبري حفلات دبي

تحيي غدا المطربة شمس الكويتية حفلًا استعراضيًا، داخل أحد الفنادق الكبرى بدبي، بمشاركة الفنانة الاستعراضية دينا التى تقدم معها عددمن الفقرات الرقص الشرقى.
يذكر أن آخر أعمال شمس كانت أغنية "ابن الـ"، وهي
ومن المقرر ان تعود دينا يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة نشاطها الفنى.
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