فى ذكري ميلادها.. الصدفة وراء نجاح ليلى طاهر

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى طاهر، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم من عام 1939.

نشأتها:

هى من مواليد 13مارس 1939 اسمها الحقيق شيروت مصطفى إبراهيم، حاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وكان من المفترض أن تكون أخصائية اجتماعية كما كان يخطط أبواها لكن القدر يلعب لعبته وتبدأ بالتليفزيون المصري كمقدمة برامج منوعات، وكان أول إرسال لها كمذيعة سنة 1960م ، ثم تبناها المخرج التليفزيوني "روبير صانغ" وساعدها وشجعها حتى أصبحت مذيعة ناجحة لتقدم العديد من البرامج الهامة كان من أبرزها برنامج مجلة التليفزيون، ونجاح هذا البرنامج لمدة طويلة.

ثم اكتشفها رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس فاختارت

ليلى لحبها وعشقها الشديد للمطربة الراحلة ليلى مراد، هي كما تقول عن نفسها "بدايتي كانت في السينما من خلال فيلم أبو حديد الذي أديت فيه دور البطولة مع فريد شوقي"، وقد تم إنتاجه وعرضه في عام 1958 قبل العمل بالتليفزيون المصري الذي لم يفتتح الا في عام 1960 أي بعد فيلم أبو حديد كانت بدايتها مع التلفزيون كمقدمة برامج منوعات، لكن عندما طلبت إدارة التلفزيون أن توظفها رفضت لأنها عادت إلى التمثيل.

حياتها الشخصية:

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تزوجت ست مرات وكان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه

ابنها الوحيد أحمد وبعد أنفصالها تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت وبعد أنفصالها منه تزوجت الفنان يوسف شعبان وانفصلت عنه وتزوجت خالد الأمير وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني.

أعمالها:

فيلم أبو حديد،عفوا أيها القانون، المدمن، حكمت المحكمة، أعترافات امرأة، البيوت أسرار، للنساء فقط، يوميات امراة عصرية مع صلاح قابيل، اسعد الله مساءك، أبواب الليل مع يوسف شعبان، يا حبيبي مع رشدي أباظة، مواطن بدرجة وزير، مسيو رمضان مبروك والعديد من الافلام التى لأفت نجاح كبير من قبل الجمهور.

كما أنها قدمة العديد من المسرحيات ومنها:

الدبور، عريس في إجازة، سنة مع الشغل اللذيذ، غراميات عفيفي، فخ السعادة الزوجية، رصاصة في القلب مع صلاح ذو الفقار كما أنها قدمة فوازير عمو فؤاد التي استمرت أكثر من عشر سنوات في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين.