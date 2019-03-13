" حبيبى النبى".. أول عمل فنى جديد لفرقة " نور الحبيب"



فى حب الصادق الأمين، يجتمع المحبون فى"حبيبى النبى" حبا وعشقا فى الحبيب المصطفى، مع أول عمل فنى جديد لفرقة " نور الحبيب" بعد تأسيسها برئاسة الكاتب حمدى أبو العلا.



حيث بدأ منشد الفرقة الفنان أحمد بكرى، اليوم الأربعاء، أولى أيام بروفات أغنية "حبيبى النبى"، وهى من أشعار حمدى أبو العلا، وألحان الفنان طارق فؤاد



يذكر أن الفنان طارق فؤاد، التقى مع الكاتب حمدى أبو العلا فى أكثر من عمل فنى قبل تأسيس الفرقة، ويعد هذا أول عمل فنى يجمع بينهما بعد تأسيس الفرقة، وانضمام المنشد أحمد بكرى لها .

