بالفيديو.. حاتم العراقي يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حاتم العراقي، أحدث كليبات أغانيه بعنوان "بكاش"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، و الكليب من إخراج علاء الأنصاري.
يذكر أن الفنان حاتم العراقي يقدم حاليًا برنامج "سهراية"، و
الذي يضم عرضه على شاشة قناة «MBC العراق»، كما يستعد أيضاٌ لإحياء حفلًا غنائيًا بمشاركة الفنان نبيل شعيل، يوم 21الخميس الموافق 21 مارس من الشهر المقبل، في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية.
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