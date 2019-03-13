بالفيديو.. حاتم العراقي يطرح أحدث كليباته

طرح النجم حاتم العراقي، أحدث كليبات أغانيه بعنوان "بكاش"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات خالد المريخي، و

ألحان طلال، و الكليب من إخراج علاء الأنصاري.

يذكر أن الفنان حاتم العراقي يقدم حاليًا برنامج "سهراية"، و