ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية حوّلوا معايدة إليسا لها إلى تحالف وحرب.. فهكذا ردّت عليهم هيفا وهبي مي العيدان تساند فجر السعيد ضد أصالة-بالفيديو خلاف فانز إليسا ونجوى كرم وصل الى حدّ الموت.. فمن هو الجاسوس؟! خاص "الفن"- توقيف وديع الشيخ وإقتياده الى الشرطة العسكرية بالفيديو- ممثلة كويتية تصدم الجميع: فنان مغربي حاول التحرش بإبنتيا بعد إتهامه بالاعتداء جنسياً على الأطفال..شقيقة مايكل جاكسون ترفض التعليق المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هيفا وهبي توضّح موقفها من إليسا.. ومي العيدان تساند فجر السعيد ضد أصالةكارولينا هيريرا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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