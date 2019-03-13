محبو أحلام يطلقون العد التنازلي وإليكم ما طالبوا به!

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر الجمهور السعودي لقاء النجمة الإماراتية أحلام للمرّة الأولى في حفل جماهيري لليلتين متتاليتين في المملكة بفارغ الصبر.

وقد أطلق محبو أحلام العد التنازلي للأمسيتين عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث من المقرر أن تغني أحلام ليلتي 21 و22 آذار/مارس الجاري، أجمل أغاني مسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

هذا وطالب عشاق نجمة الخليج الأولى خارج المملكة العربية السعودية بعرض الحفلتين في نقل مباشر عبر فضائيتي “ام بي سي” و”روتانا موسيقى”، نظرًا لأهمية الحدث، خاصةً أن أحلام تعتبر أوّل فنانة تقيم حفلتين لأمسيتين متتاليتين على الأراضي السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن هاشتاغ “أحلام في الرياض” يتصدّر منذ أيام قائمة العبارات الأكثر تداولًا في المملكة وعدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.