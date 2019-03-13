رحلة ملايين “ناسيني ليه” لـ تامر حسني مستمرة!

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل كليب “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني تحقيق ملايين المشاهدات إلكترونيًا. وتخطى العمل الـ25 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأربعة أشهر على إتاحة عرضه عبر قناة تامر حسني الرسمية عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديهات. أغنية “ناسيني ليه” هي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق. الجدير ذكره أن أغنية “نايسيني ليه” صدرت في ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل عنوان “عيش بشوقك”. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”:

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