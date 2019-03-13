شاهدوا كليب “بكاش” لـ حاتم العراقي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان حاتم العراقي أغنية جديدة بعنوان “بكاش” على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وتعتبر الأغنية، التعاون الثاني لـ حاتم العراقي مع الموسيقار طلال، وهي من كلمات خالد المريخي وتوزيع حسام كامل، أمّا الكليب الخاص بها فتولى إخراجه علاء الأنصاري.
وجاء طرح الكليب بعد حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر، يحصد حاتم العراقي في الفترة الراهنة أصداء برنامجه التلفزيوني “سهراية” ويتولى إخراجه أوس الشرقي، حيث بدأ عرضه مع إنطلاق قناة mbc العراقية خلال شهر شباط/فبراير الماضي، ويستضيف فيه أسبوعيًا نجوم الأغنية العراقية من مختلف الأجيال، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من المواوويل والأغنيات بأسلوب جميل ومختلف.
لمشاهدة فيديو كليب “بكاش”:
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