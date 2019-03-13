ماذا قال هاني البحيري ورجاء الجداوي في المهرجان الإسباني العربي للموضة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ كاميرا "فوشيا" العرض الذي قدّمه مُصمم الأزياء العالمي هاني البحيري خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الإسباني العربي للموضة "Spanish arab fashon". وأبهرتْ أزياءُ المصمم الجديدة الحضور، وشهدت ترحيبًا كبيرًا، بتواجد الفنانة المصرية رجاء الجداوي. وقال البحيري لـ "فوشيا" إنّه وجد المهرجان فرصةً عظيمةً للمشاركة بسبب وجود ممثلين لدول من المغرب والإمارات وفرنسا، لاستعراض الثقافات العربية والأوروبية المختلفة، وتقديم تقنيات متقدّمة في مجال تصميم الأزياء. Advertisements وتحدّثت الفنانةُ رجاء الجداوي خلال المؤتمر الذي عُقد على هامش المهرجان، عن مشوارها مع عالم الأزياء وبدايتها في هذا المجال، وسرّ تألقها وأناقتها. كما أدلت الفنانة المصرية بتصريحاتٍ لـ"فوشيا" تتعلّق بالأناقة والأزياء وما تمثّلانه بين المظهر الخارجي والجوهر الداخلي للإنسان.

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