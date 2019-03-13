المخرج مجدي أحمد علي يكشف سبب اعتذاره عن فيلم "حليم"

قال المخرج مجدي أحمد علي، إنه واجه الكثير من العراقيل والصعوبات قبل دخوله الوسط الفني، لافتًا إلى أنه تخرج في كلية الصيدلة ومن ثم درس بالمعهد العالي للسينما وحصل على المرتبة الأولى.

وأضاف علي، خلال لقائه ببرنامج "يوم جديد" المذاع على قناة "الغد"، أنه عمل كمساعد مخرج أول مع محمد خان ومن ثم الأستاذ يوسف شاهين وغيرهم من المخرجين.

وتابع: أن عمل "يا دنيا يا غرامي" هو الأقرب لقلبي لأنه كان أول أعمالي وجميع عناصره كانت مفعمة بالحماس والإيجابية.

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وأشار المخرج المصري إلى أنه اعتذر عن فيلم "حليم" قبل التصوير بأسبوع، وسبب ذلك إشفاقه على تجربة أحمد زكي بسبب الحالة الصحية التي كان يمر بها ورأى أن العمل معه هو نوع من أنواع التعذيب.

يذكر أن مجدي أحمد علي مخرج مصري، درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما بعد أن أنهى دراسته في كلية الصيدلة، بدأ حياته الفنية بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من المخرجين منهم محمد خان وخيري بشارة ويوسف شاهين، وبعد 14 عاما أخرج أول أفلامه "يا دنيا يا غرامي" سنة 1996، ثم توالت أعماله الفنية منها "البطل" سنة 1998 بطولة الفنان أحمد زكي و"أسرار البنات" و"خلطة فوزية"، و قام أيضًا بإخراج وتأليف فيلم "عصافير الجنة" بطولة الفنان فتحي عبدالوهاب، كما أنه قام بإخراج مسلسلي فريسكا ومملكة الجبل.

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