راغب علامة يحضر لأغنية جديدة بعنوان "صدفة"

ينشغل السوبر ستار راغب علامة، بتسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "صدفة". الأغنية من كلمات وألحان أماني النوري ويعمد راغب على الإنتهاء من تسجيلها ووضع لمساته الأخيرة عليها لتكون جاهزة للطرح خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش نجاح أحدث أعماله الفنية، أغنية "ردلي كلماتي" التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا.

على صعيد آخر، يترقب جمهور راغب علامة طرح ألبومه الجديد والمقرر أن يضم الأغاني التي أطلقها على طريقة السينجل في الفترة الماضية وهي "شفتك اتلخبطت"، "تركني لحالي"، "اللي باعنا"، "يلا حبيبي" و"ردلي كلماتي" بالإضافة إلى أغنيتين جديدتين.

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