نجوى كرم تكشف عن حبها لأصالة ولأغنية "يامجنون"

القاهرة ـ سارة رفعت
قالت المطربة نجوى كرم، إن المطربة أصالة قلبها كبير وفنانة حقيقية، وأرسلت لها رسالة على صفحتها أمام الجمهور والمتابعين تشيد بأغنيتها وأكدت أنها تحبها.
وأضافت فى لقاء خاص ببرنامج Carpool Karaoke" المذاع على فضائية " دبي"، " أنا بحب أغنية يا مجنون مش أنا ليلى" التي صورتها أصالة في بداية غرامها بزوجها طارق العريان وكانت بالفعل مجنونة.
وتابعت: الغرام يجب أن يكون مجنونا وإذا لم يكن مجنونا، الأفضل ألا ندخل في علاقة بهذه الطريقة، مؤكدة أن الرجل ليس بجماله ولكن بشخصيته.
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