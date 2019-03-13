شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: علاقتى مع حمادة هلال فى "ابن اصول" أشبه بالقط والفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سوزان نجم الدين مسلسلها الجديد "ابن أصول" مع حمادة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهت من تصوير مشاهدها فى الديكور الرئيسى وتصور دورها بشكل يومى للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل

‏‎وأشارت سوزان فى تصريحات صحفية أن قصة حب خاصة تجمعها بابنها حمادة هلال فى الأحداث أشبه بعلاقة القط والفار، إلا ان تلك العلاقة موجودة في كل بيت وأسرة عربية ولأول مرة تعالج الدراما تلك العلاقات الأسرية الحساسة موضحة أن العمل يلقي الضوء على مشكلة اجتماعية حقيقية ويعالجها ضمن جو مليء بالحب والرومانسية والأكشن والاجتماعي".

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مسلسل "ابن أصول" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وأيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة.