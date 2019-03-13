شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أريانا جراند تطلق كليب جديدا بعنوان "Rule the World" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية اريانا جراند فيديو كليب جديدا لها بمشاركة نجم الراب العالمى 2 Chainz، وتحمل الأغنية الجديدة "Rule the World".

ينطلق الفيديو بعبارة مكتوب تدل على إنه يحدث "فى مكان ما فى لوس أنجلوس" ، ويبدو المكان بالتأكيد أحد أفضل النوادى الليلية هناك.

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و " Rule the World " هى أغنية من ألبوم 2 Chainz الأخير Rap Or Go To the League .

يذكر أن إريانا جراند فازت مؤخرا بجائزة أفضل ألبوم بوب عن " Sweetener" ، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 ، و جاء انسحابها بسبب خلاف مع المنظمين ، حيث أصرت النجمة الشابة على تقديم أغنية " 7 rings " بالحفل، إلا أن المنظمين طلبوا منها اختيار اغنية اخرى لتقدمها بالحفل ، فأعلنت جراند انها شعرت بالإهانة وفضلت الانسحاب .