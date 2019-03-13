شكرا لقرائتكم خبر عن "فوله واتقسمت نصين".. إيميلي مورتيمير تصطحب ابنتها بعرض Head Full of Honey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية إيميلي مورتيمير العرض الأول لفيلمها الجديد " Head Full of Honey " في برلين، واصطحبت ابنتها " ماي روز "معها ذات الـ 9 سنوات والتي اثارت الجدل بشبهها الكبير من ملامح والدتها .

استطاعت إيميلي مورتيمير ذات الـ 47 عام أن تخطف الأضواء نحوها بمجرد وصولها للسجادة الحمراء ، حيث كانت ترتدي فستان متداخل الألوان من تصميم دار أزياء " Peter Pilotto " وصل سعره الي 9996 جنية استرليني .

يذكر أن فيلم " Head Full of Honey " شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم إيميلي مورتيمير وكلير فورلاني ومات ديلون و فاليري هوبر و إيريك روبرتس ، و غيرهم .

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إيميلي مورتيمير وابنتها



إيميلي مورتيمير وابنتها



إيميلي مورتيمير وابنتها