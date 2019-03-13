شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يغازل جمهوره بصورة جديدة لأغنيته "القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم محمد رمضان، جمهوره بصورة من فيديو كليبه الجديد "القمر" المنتظر طرحه خلال أيام، وظهر رمضان فى الصورة وهو يحمل مطرقة ويرتدى نظارة شمس سوداء.

ويستعد النجم محمد رمضان لإحياء حفلته الغنائية، يوم الجمعة 29 مارس الجارى، بصحبة إحدى فرق الدي جى"، حيث وعد رمضان جمهوره عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحفل غنائى ينوى إقامته منذ فترة، وتم الاستقرار على نهاية مارس ليكون الموعد النهائى.

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ومن المتوقع أن يقدم "رمضان" خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرا، وهى "نمبر وان" و"أنا الملك" و"مافيا" وغيرها، كما يغنى أغنيته الجديدة "فيرس" لأول مرة كاملة فى الحفل .







