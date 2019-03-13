قبل لقاء "بايرن ميونخ".. مصطفى بسيط يوجه رسالة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكوميدي مصطفى بسيط، نجم مسرح مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها على لقاء ليفربول المنتظر مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وكتب بسيط: "يا رب أكرم الولد الشقي إبننا السكرة إبن ليفربول، ودمر الميونخ و أتباعه، صلاح أنت لها".

يُذكر أن ليفربول يلتقى اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً مع بايرن ميونيخ في لقاء الإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل سلبيا على ملعب ليفربول.