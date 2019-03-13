عمرو سلامة لمحمد حفظي: "عراب السينما المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المخرج عمرو سلامة، على تهنئة صديقه المنتج محمد حفظي، بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". وعلق: "عيد ميلاد سعيد حفظي، الشخص الذي أسميه بثقة عراب السينما المصرية المستقلة وبدونه ربما لم أكن لأكون مخرجاً أبداً". وأضاف: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي، 15 سنة من الصداقة وشريك في الفن والجريمة". محمد حفظي من مواليد 13 مارس 1975، أنتج عددا من الأفلام أبرزها "عيار ناري"، "شيخ جاكسون"، "سابع جار"، وشغل مؤخرا منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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