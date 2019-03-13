العسيلي يحيي حفل زفاف إحدى معجباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان محمود العسيلي علي تلبية دعوة إحدى معجبيه، والتي طلبت منه حضور حفل زفافها.

وحضر العسيلي بالفعل لإحياء حفل الزفاف، حيث قدم فقرة غنائية، وحرص على مشاركتها لحظات الفرحة والبهجة بالتقاط الصور التذكارية مع العروسين وعائلتهما، دون مقابل مادي.

ونشر العسيلي" صور من حفل الزفاف عبر صفحته الشخصية بموقعي إنستجرام وتويتر، وعلق: "إسراء كانت بعتتلي على الفيسبوك إن نفسها إني أحضر فرحها وأنا رديت عليها، والحمد لله قدرت فعلا أروحلها الفرح إمبارح وأغنيلها هي و عريسها عمر، ألف مبروك يا إسراء".

يُذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي كليب "وجع الهوى"، الذي طرحه مؤخرا، وتم تصويره في العاصمة الإيطالية روما، وهي من إخراج أمير أر أ.