بالصور- معبد الكرنك يستعد لاستقبال حفل افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف القائمون على الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقرر انطلاق فعالياتها في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، عن الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح.

يُقام الحفل في السادسة من مساء يوم الجمعة 15 مارس، ولأول مرة في معبد الكرنك، بمدينة الشمس، بحضور وزيرة الثقاقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء القارة السمراء، وكشفت الصور عن تنظيم كراسي الحفل بطريقة تشبه الشكل الذي تكوّنه دول القارة الإفريقية على الخريطة.

"الأقصر للسينما الإفريقية" اختار لدورته الثامنة شعار "السينما.. حيوات أخرى"، وقام بتصميم بوستر المهرحان الفنان محمد عبلة، والذي يعبر عن مشهد ريفي بسيط يجسد قيمة العمل ويحتفي بالمرأة صانعة الحضارات، ويجمع إمرأة إفريقية بأخرى مصرية، تشتركان معًا في أداء طقوس العمل.