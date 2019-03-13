"مفيش حاجة اسمها فارس أحلام.. وأكره الرجل الكذاب".. أبرز تصريحات منة شلبي في "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حلّت الفنانة منة شلبي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، أمس الثلاثاء، والمعروض على قناة Dmc، وتحدثت عن أعمالها الفنية، وتطرقت في الحديث لبعض أمورها الشخصية.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز تصريحات منة شلبي خلال البرنامج:

قالت منة شلبي إنها تتضايق من كثرة الأسئلة عن عدم زواجها حتى الآن: "بتبقى حاجة سخيفة لما حد يقول لي إمتى نشوفك في بيت العدل؟.. هو أنا مزعّلاكم في حاجة؟! لكن أنا بدأت أستوعب إن نص بنات مصر بتتسِئل السؤال ده، فأصبح عادي بالنسبالي".

وأكدت أن أي بنت تفكر وتحلم بالزواج من رجل تحبه ويحبها وتنجب منه أبناء، لأن هذا هو طبيعتها البشرية التي فُطرت عليها.

ورفضت الكشف عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة:" أنا لما كبرت اكتشفت إن مفيش حاجة اسمها فتى أحلام وفارس أحلام".

وتابعت: "أهم حاجة هي الحنية والأصل الطيب والتربية الجيدة بين الشخصين، لأنها ستعيش بينهما وسيكونان متفاهمين في حياتهما الزوجية وفي تخطي العقبات والمشكلات".

وأوضحت: "أنا أرفض الراجل الكذاب والمغرور والأفّاك والمدعي والشرير، حتى أرفضهم من دواير حياتي الشخصية، لا يمكن يكون ليا صديق بهذه المواصفات".

وكشفت عن كواليس فيلم "تراب الماس"، قائلة: "إن التحضير للفيلم أستغرق 3 سنوات، وقرأت الرواية بعد الانتهاء من تصوير الفيلم".

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وأشارت إلى أنها لو عرض عليها دور مش كبير لكن حلو والفيلم حلو هعتبره تحدي ليّا، وأني أمثل والصدق يبان في كلامي، وأقدر أوصله للجمهور رغم صغره.

وأعلنت عن أحدث أعمالها السينمائية وهي أنها ستشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمى والمخرج خالد مرعي.

وعن علاقتها بالفنانة يسرا قالت: "يسرا بالنسبة لي سوبر هيرو، ممكن أبقى قاعدة وعندي مشكلة وتيجي لي زي سوبر مان وتحل المشكلة".

كما أعربت عن سعادتها بحصول الفنان العالمي من أصول مصرية رامي مالك على جائزة الأوسكار، قائلة: "حاجة تشرح القلب الصراحة اتبسطت فيه ناس كدا بتفرحنا زى محمد صلاح ورامي مالك".