شاهدوا رعب من الجو .. طائرة تتحطم على مبنى سكني بأمريكا

تحطمت طائرة ذات محركين على مبنى سكني في مدينة ماديرا في ولاية أوهايو الأمريكية، مما أسفر عن وفاة قائدها على الفور، ولا توجد معلومات عن ضحايا آخرين حتى الآن.

ونقلت “سبوتنيك عربي” عن ABC، أنه لم يُصب أحدٌ بأذى في المنزل الذي تحطمت عليه الطائرة، ويتم التحقّق من ظروف الحالة الطارئة.