كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:48 مساءً -

فجرت عارضة الأزياء صوفيا هادجيبانتيلي مفاجأة كبيرة عندما كشفت أنها تلقّتْ العديد من التّهديدات بالقتل عبر الإنترنت، بسبب حاجبيها. هادجيبانتيلي التي تبلغ من العمر 22 عاماً اشارات خلال حوارها مع برنامج Good Morning Britain التلفزيونيّ، إنّها تتلقّى سيلاً من التعليقات المُسيئة على الإنترنت، بسبب شكلها المُختلف، وقالت: “أحاول ألا أقرأ الكثير من هذه التعليقات، كما أنّني لا أملك الصّبر للقيام بذلك، لكنْ، كي أقرأ التعليقات اللطيفة، لابدّ أنْ أمرّ على التعليقات كلّها”.

وكشف بأنّ شخص يُدعى بيرس اعترفْ بتعليق كتبته لها بأنّه يرى حاجبيها “مثيرين للاشمئزاز”، وأنّ الناس يريدون قتلها بسببهما. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب حاجبيها.. عارضة أزياء تتلقى تهديدات بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.