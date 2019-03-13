كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:48 مساءً -

توفيت، يوم (الثلاثاء)، طفلة بعد تعرضها للاختناق داخل حافلة مدرسية في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة. وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة تدرس في مرحلة الروضة بإحدى المدارس الأهلية، وجرى نسيانها داخل الحافلة حتى فارقت الحياة.

وأوضحت إدارة تعليم المحافظة أن الطفلة نقلت لمستشفى القنفذة العام؛ لكن اتضح أنها ميتة، معلنة عن تعازيها لأسرة الطفلة، ومؤكدة أنها تعمل على بحث تفاصيل ما حدث.

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كانت هذه تفاصيل خبر نسيان طالبة داخل حافلة مدرسية بمكة المكرمة.. وكانت الصدمة بعد العثور عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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