شاهد.. عريس مصري يقبل قدم خطيبته في حفل خطوبته يشعل غضب السوشيال ميديا

حالة من الغضب العارم امتزجت بهجوم عنيف على شاب مصري في حفل خطوبته، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام “العريس” بتصرف غريب ولا يصدق تجاه خطيبته.

ويظهر الفيديو الشاب الخاطب في حفل خطوبته وهو يرقص مع خطيبته وبجوارها والدته، وفاجأ الشاب الجميع بنزوله على الأرض، وهو ما أعتقد الجميع أنه سيقبل قدم والدته حتى أسرعت هي الأخرى بمحاولة رفعه من الأرض لعدم تقبيل قدمها واحتضانه إلا أن الشاب اتجه لتقبيل قدم خطيبته ثم قال بصوت مرتفع : والله بحبك !.

وسادت حالة من الصراخ والفرحة وسط الأغاني الشعبية، وهو ما أغضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وشنوا عليه هجومًا كبيرًا مستنكرين ذلك بسبب ما فعله الشاب من ترك والدته التي لم يقبل قدمها وفعلها مع خطيبته!.