ماذا حدث لوجه مذيعة mbc 3 بعد تقنية تكساس؟ تغير جذري يتسبب في إحراجها

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 مارس 2019 02:48 مساءً -

أصالة كامل مذيعة mbc 3 كشفت سلفاً أنها خضعت لتقنية تكساس، من أجل إبراز عظمة الفك، ولكن مع صورها والفيديوهات الجديدة الخاصة بها، جعلت البعض يلاحظ أن منطقة الذقن أصبحت أصغر بشكل لافت، ليلمحوا أنها ربما جددت تقنية تكساس مرة أخرى فكانت هذه النتيجة.

وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لأصالة كامل تكشف الفرق الواقع على منطقة الفك، بعد خضوعها مرة أخرى لتقنية تكساس، ليعلنوا عن استيائهم من النتيجة النهائية لملامحها خاصة وأن الفك بدا مدبباً.

لم يخل الأمر من دفاع محبي أصالة كامل عن شكلها، مؤكدين أنها جميلة ومن الممكن أن زاوية التصوير هي التي أعطت إيحاء أن الفك، أصبح مدبباً وشكله غير طبيعي.

مذيعة mbc 3 نفت في وقت سابق خضوعها لأي عملية تجميل، سوى تكساس ونفخ شفتيها، أما أنفها فلم يلمسه أي جراح كما ظن البعض، مشيرة إلى أن تغير شكلها يعود إلى خسارتها حوالي 15 كيلوجرامات دفعة واحدة من وزنها.

ولم توضح أصالة كامل هل خضعت مؤخراً مرة أخرى لعملية تكساس؟ أم أن الأمر كله يعود لزاوية التصوير هي من جعلت وجهها يبدو مختلفاً؟

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