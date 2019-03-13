محمد بن راشد يفاجئ الإماراتيين بفتح «قصر الوطن» للجميع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت السلطات الإماراتية في مدينة أبوظبي، المواطنين بقرار فتح “قصر الوطن”، التابع لمجمع قصر الرئاسة، للعموم.

محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: افتتحت اليوم وأخي محمد بن زايد “قصر الوطن”، وذلك ضمن مجمع قصر الرئاسة، صرح معماري وتحفة فنية ومعلم حضاري يعكس هويتنا وتراثنا.. ويمثل نافذة على أهم قصر في الدولة.

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بن راشد نائب الرئيس الإماراتي أضاف: قصر الوطن سيفتح أبوابه أمام أبناء الوطن، ومحبي الوطن، والمقيمين فيه، وزائريه.

محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، قال هو الآخر في تدوينه له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: افتتحنا وأخي محمد بن راشد، إلى جانب أولياء العهود “قصر الوطن”، والذي يعد صرحا معرفيا جديدا يبرز الدورين الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وهو فضاء مفتوح أمام الجمهور للاطلاع على ما يتضمنه هذا المعلم من محتوى علمي، وثقافي، وفكري.

يشار إلى أن محمد بن راشد، كان قد شارك في أعمال “خلوة الهمم” التي عقدت في قصر الرئاسة بأبوظبي، تزامنا مع استضافة دولة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية –أبوظبي 2019.