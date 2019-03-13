إطلالات جذابة وأنيقة لميشيل أوباما بعد رحيل زوجها عن الرئاسة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تغيرت إطلالات ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال الفترة الأخيرة، خاصة وبعد انتهاء فترة الرئاسة الثانية لزوجهاـ ورحيلهما عن البيت الأبيض.
ميشيل كونها زوجة لرئيس أمريكا، فيبدو انها لم تكن تحظى بارتداء ما يحلو لها، خاصة وأن كل الأاضواء كانت مسلطة عليها في جميع المناسبات الرسمية وغير الرسمية، وكونها أيضا أصبحت شخصية عامة.
زوجة أوباما، كشفت عن جوانب كثيرة من حياتها الشخصية، وعن طريقة اختيارها لملابسها بعد ابتعادها عن البيت الأبيض بعد أن أصبحت مجرد شخصية عامة تكتب وتطرح مذكراتها في كتاب، وتدعم المرأة ببعض النشاطات الاجتماعية البارزة.
ميشيل ظهرت في عدة إطلالات بفساتين جذابة وأنيقة لم نرها كثيرا خلال تواجدها برفقة زوجها في البيت الأبيض، وشاركت في عدة مناسبات ولفتت خلالها الأنظار.
ميشيل تأقلمت أيضا مع أكبر مجموعة من مشاهير هوليوود في حفل توزيع جوائز “جرامي” لعام 2019 فبراير.. حيث اعتمدت بدلة فضية، مصممة بقصة فضفاضة مع حزام يضم الخصر.. كما أنها ظهرت أيضا قبل ذلك بفستان أفر اللون وبوت طويل ذهبي لفت الأنظار.
زوجة الرئيس الأمريكي السابق، خلال فترة رئاسة زوجها، كانت تميل إلى اعتماد الأحذية الكلاسيكية من “مايكل كورس” و”جيسون وو”، أما الآن فأصبحت أكثر ميلًا للتصاميم العصرية المزينة بأربطة واكسسوار.. فضلا عن اختيارها للأزياء العصرية البعيدة عن الكلاسيكية.
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