ميجان ماركل تفقد أقرب مساعدة لها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسعى إيمي بيكيريل، المساعدة الشخصية للأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، لترك وظيفتها الشهر المقبل؛ لتصبح بذلك العضو الرابع من فريق عمل ميجان الذي يستقيل خلال 5 أشهر.

إيمي البالغة من العمر 33 عاما، تعد أكثر مساعدة تثق بها ميجان ماركل، وتستعد لترك وظيفتها بعد وضع ميجان لمولودها الأول الشهر المقبل.

صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، ذكرت أن حالة دوقة “ساسكس” حزينة جدا بعد اقتراب موعد مغادرة مساعدتها، مشيرة إلى أن ترك إيمي لميجان حدث بطريقة لطيفة وبتراضٍ من الطرفين، وأنه جاء بسبب اضطرار المساعدة للسفر إلى الخارج.

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غياب إيمي بيكيريل، من المنتظر أن يؤثر جدا على دوقة “ساسكس”، التي تواجه بالفعل اتهامات بأنها كثيرة الطلبات وترهق موظفيها، لكن مصدرا بالقصر الملكي قال: إنهما ستظلان على اتصال، لأنهما كانتا مقربتين من بعضهما جدا، وستستمران في التحدث معا، وأيضا ستستمر إيمي في دعم ميجان، لأن علاقتهما قوية جدا.

بيكيريل، التي ساعدت الزوجين هاري وميجان خلال انتقالهما إلى منزل فروجمور الريفي في ويندسور، كانت قد انضمت إلى قصر كينجستون لشغل وظيفة كبير مسئولي الاتصالات عام 2016، ولعبت دورا مهما العام الماضي أثناء الرحلة الملكية إلى أستراليا ونيوزيلندا وتونجا وفيجي.

بيكيريل ليست الأولى التي تترك العمل مع ميجان ماركل، ففي ديسمبر الماضي، ترددت أنباء أن سامانثا كوهين، إحدى مساعدات ماركل ومساعدة سابقة للسكرتير الخاص بالملكة إليزابيث، ستترك قصر كينجستون بعد ولادتها ووافقت فقط على البقاء لتعليم ميجان كيفية التأقلم مع الحياة الملكية.

فضلا عن ميليسا توابتي، التي تركت وظيفتها مع ميجان ماركل نوفمبر الماضي، ومسئولة الحماية الشخصية لها التي استقالت من عملها لأسباب شخصية يناير الماضي.