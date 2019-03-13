خاص- في عيد ميلاده.. تحيّة للفنان صابر الرباعي ولفنّه الراقي

في مثل هذا اليوم، وتحديدًا منذ 52 عامًا، أبصر النور شخص بات من نجوم الصف الاول. بصوته المميز وخامته الرائعة استطاع ان يفرض نفسه رقمًا صعبًا في المجال الفني. دخل الى قلوب الناس بسهولة وانتشرت أغانيه بسرعة البرق، فراح يرددها الكبير والصغير بلا ملل.

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إنه النجم التونسي صابر الرباعي، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، محاطًا بملايين المتابعين والمعجبين الذين أظهروا حبهم الكبير له في العديد من المناسبات والحفلات، ودليل على ذلك هو أن أغلب الحفلات التي يحييها الرباعي في مختلف الدول العربية والغربية تكون “Sold Out” قبل موعد الحفل بأيام، ما يؤكد تعطّش المتابعين لنوع الفن الذي يقدمه صابر الرباعي، ولصوته العذب الذي لا تمل الاذن من سماعه.

مسيرة صابر الرباعي الفنية لم تكن سهلة، حيث لا نجاح من دون تعب واجتهاد، إلا أنه بإصراره على التفوق وشغفه بالفن الذي يقدمه، تمكن من الوصول الى أعلى درجات النجاح، فقدّم أغانٍ منوعة بلهجات مختلفة مثل اللبنانية، المصرية التونسية وحتى الخليجية، حظيت بإعجاب المتابعين، وها هو اليوم نجم ناجح ومحبوب.

فريق موقع “الخليج 365” يتمنى للنجم صابر الرباعي عيدًا سعيدًا مع المزيد من النجاح والتفوق في مسيرته المهنية، لأننا اليوم في أمسّ الحاجة لهذا النوع من الفن الراقي، في زمن بات الفن “عمل من لا عمل له”.