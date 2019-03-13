نداء شرارة تخرج عن المألوف بـ"حبيتك بالتلاتة".. وتؤكد: أغنية صيفية فريش!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خطوة جديدة غير معتادة، أطلقت نجمة "ذا فويس" الأردنية نداء شرارة أغنية جديدة باللهجة المصرية "حبيتك بالتلاتة" تختلف عما قدمته سابقا؛ إذ لاقت استحسانا كبيرا من قبل المستمعين.

وقالت شرارة في تصريح خاص لموقع فوشيا بأن الأغنية تختلف بشكل كبير عن كل ما قدمته سابقا، لتخرج عن النمط المألوف الذي عهدها الجمهور عليه.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع جان ماري رياشي، مبينةً أنها سعيدة جدا؛ لأنها وجدت صدى كبيرا والناس أحبوها كثيرا.

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ولفتت نداء إلى أنها أغنية صيفية "فريش" وتم العمل عليها بوقت قصير جداً، لافتةً إلى أنها تؤمن بالأشياء التي يتم إنجازها بشكل سريع ومفاجئ، فقد حققت ربع مليون مشاهدة بعد طرحها بثلاثة أيام على اليوتيوب.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "مالي حاسة بارتباك وفي حالة مش عادية عقلي اتجنن معاك مش عارفة ايه اللي فيا قوم فض الاشتباك او خبي عنيك شوية دنا واقعة فيك بجد، من كلمتين يدوب بلاقيني في حتة تانية مابشوفشي فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية إزعل هتقوم حروب"!