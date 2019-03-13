هاني البحيري ورجاء الجداوي يتجادلان حول أهمية المرأة والرجل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، في المهرجان الإسباني العربي للموضة، بتصميمات رائعة، نالت إعجاب الجميع، بحضور الفنانة المصرية رجاء الجداوي، حيث دار بينهما جدالاً يتعلق بمدى أهمية دور كل من المرأة والرجل في حياة الطرف الآخر.

وقال البحيري لـ"فوشيا" إنه ينتهز مناسبة اليوم العالمي للمرأة لتهنئتها والتأكيد على أنها كل المجتمع وليست نصفه، وأنها هي الأم والزوجة والأخت والمسؤولة عن التربية، مشيرًا إلى أن وراء كل رجل ناجح امرأة "أنجح منه".

وهنا؛ تدخلت الفنانة رجاء الجداوي معترضة، ومؤكدة على أهمية دور الرجل في الحياة، وأنه لا يمكن لأي امرأة أن تنجح في حياتها، إلا ويكون وراءها رجل ناجح يدعمها ولا يسعى لكسرها أو الغيرة من نجاحها.

من جانب آخر، تحدث البحيري عن تفاصيل أغلى فستان قدمه في تاريخه وهو الذي ارتدته النجمة اللبنانية نيكول سابا منذ عدة أشهر.