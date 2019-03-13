أنجيلينا جولي ساحرة ومرعبة على ملصق فيلمها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تبدو أنجلينا جولي ساحرة في الملصق الدعائي الذي تم إصداره حديثًا لفيلم Maleficent القادم، والذي تظهر فيها بإطلالة غريبة تشبه لوحة رامبرانت مع ضوء أبيض ساطع يضيء صورتها في الظلام.

وفيما تبرز ملامح الشر بعيونها الخضراء الثاقبة وحمرة الشفاه الداكنة، تعتمر على رأسها زوجاً من القرون وتضع على ظهرها زوجاً من الأجنحة الضخمة.

والجدير ذكره أنها قامت ببطولة (Maleficent (the mystical Sleeping Beauty antagonist بفيلم ديزني للاثارة الحية في العام 2014 والذي سمي آنذاك على اسم شخصيتها. حيث ظهرت في القصة الثائرة كجنية خانها رجل تحبه، وتسعى للانتقام منه عبر استهداف ابنته، أورورا ، التي لعبت دورها إيل فانينج. علماً أن الفيلم حقق نجاحًا هائلاً آنذاك ووصلت إيراداته لأكثر من 758 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم كما ورد في Box Office Mojo

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ولقد نشرت ديزني الملصق الترويجي لهذا العمل على وسائل التواصل الاجتماعي ، والذي كشف عن اللقب الرسمي له: Maleficent: Mistress of Evil. مع الاشارة إلى أنها حددت موعداً جديدا للعرض الأول للفيلم في 18 أوكتوبر من العام الجاري بعدما كان مقرراً طرحه في ربيع العام 2020 وفقًا لما ذكرته مجلة فانيتي فير. لكن مع تأكيد موعد عرضه الجديد في أوكتوبر من العام 2019 عبر موقع تويتر الخاص بـ"دينزي"، فهذا يعني أنه سيكون قريباً من الاحتفالات بعيد الهالويين، كما أنه سيتنافس في شباك التذاكر مع إصدار MGM من الرسوم المتحركة بعنوان The Addams Family ومشروع Blumhouse Horror Project بدون عنوان ، وفقًا لـ Movie Insider.

يشار إلى أن إيلي فانينغ قد نشرت في مايو 2018 لقطات من خلف الكواليس ظهرت فيها شخصية "جولي" لها. كما انضمت ميشيل فايفر إلى الفيلم كملكة إنجريث. ولقد قدمت لنا الممثلة لمحة صغيرة في زيها المبهر مع صورة شخصية مقصوصة استراتيجيا في شهر يناير.

