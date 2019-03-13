هند صبري تنعى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نعت النجمة هند صبري، ضحايا الطائرة الإثيوبية التي تحطمت منذ عدة أيام عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وخصت عددًا من الضحايا العاملين ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة

وكتبت هند، اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الإثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من زملائي العاملين ببرنامج الأغذية العالمي.

إنه حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى أرواح هؤلاء الذي كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكانًا أفضل. أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

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