شكرا لقرائتكم خبر عن بين مدينتي مجدل الشمس وحيفا..تفاصيل جولة فرقة "غزل" فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع تحضيرها لألبومها الجديد، تستعد فرقة "غزل" لبدء جولتها الغنائية الجديدة في أنحاء فلسطين على مدار ثلاثة أيام متتالية، والتي تبدأ مساء غدٍ الخميس من مدينة مجدل الشمس، وتمر بعدها بيوم في موطنها الأم مدينة الناصرة، على تضع مسك ختامها مساء الجمعة المقبل في مدينة حيفا.

"غزل" من التجارب الموسيقية الجديدة فى ساحة الأندرجراوند ومجال المزيكا البديلة فى فلسطين، بدأت رحلتها من مدينة الناصرة منذ حوالى 4 سنوات، وتقدم رؤيتها الخاصة حول القضايا الحياتية والاجتماعية والعاطفية، بمزيج مزيكا بين الروك والريجى والوورلد ميوزيك، وقدمت جرعة موسيقية تقلبت مشاعرها بين الحرية والملل والغربة ورغبة السفر وتناقضات الشوق والحب والفراق فى ألبومها الأول "ع الطريق"، الذي ضم 8 أغنيات، منها "علبة من خشب" و"الخريف"، مرورًا بـ"زهقت معك" و"اللى فات مات" و"ما مالى شى"، ختامًا بأغنيتى "تعبت" و"مش مشتاقة"، وأطلت مؤخرًا بأغنية جديدة باسم "اشكرى".

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