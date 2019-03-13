شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ولويس فونسى يغنيان فى افتتاح أولمبياد 2019 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الإدارة العالمية لأولمبياد 2019 المقامة بدولة الإمارات النجم تامر حسنى ليمثل مصر والنجم لويس فونسى ليغنى بالإسبانية بالإضافة إلى فنانين آخرين لتقديم أغنية الافتتاح بأكثر من لغة إنجليزية وإسبانية وعربية. الأغنية بعنوان التى سيشارك تامر حسنى بأدائها بعنوان (suppos to be) وهى أغنية حماسية تحفيزية من الدرجة الأولى. والتقى النجم تامر حسنى والنجم لويس فونسى بفندق قصر الإمارات بأبو ظبي وسط لفيف من المعجبين، وبعد انتهاء التصوير جلسا سوياً وتحدثا عن مشاريعهما المستقبلية. ودعا لويس فونسى الفنان تامر حسني للغناء معه فى إحدى حفلاته القادمة بأسبانيا، وأشاد أيضا بصوت تامر فى الأغنية، التى كتب كلماتها الفنان تامر حسنى.

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