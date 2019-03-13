شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..كيم وشقيقاتها يتناولن العشاء بمطعم Giorgio Baldi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتقطت عدسات المصورين الشقيقات كارديشيان، ( كيم ، كورتنى، كلو)، مساء أمس الثلاثاء، وهن يغادرن مطعم Giorgio Baldi فى ولاية سانتا مونيكا الامريكية ، بعدما تناولن وجبة العشاء معاً.



كيم وكلو

ومن الناحية الاخرى من البلاد رصد المصورين أيضا شقيقتهن الرابعة كيندال جينر أثناء حضورها ليلة افتتاح فندق ذا تايمز سكوير فى مدينة نيويورك مع بعض صديقاتها.

Advertisements



كورتنى كارديشيان



كيم وكورتنى يستقلا سيارتهن



كيندال تخرج من سيارتها فى نيويورك