شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الجزء الثانى من فيلم Bohemian Rhapsody.. رامى مالك ميعرفش عنه حاجة! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصاعدت الفترة الأخيرة بعض التقارير التي نقلتها وسائل الأعلام العالمية والتي تفيد بالبدء في تصوير الجزء الثاني من فيلم المزيكا "الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody" بطولة الأمريكى ذات الأصول المصرية رامى مالك، الحائز على جائزة الأوسكار.

البداية كانت فى مايو الماضى، حيث بدأت مناقشات انتاج الجزء الثاني بتصريح مسبق لعازف جيتار فرقة الموسيقى الشهيرة برايان ماى، عن نيه الفريق بالبدء فى إنتاج سلسلة عن حياتهم، وذلك قبل عرض الجزء الأول، وبالتالى قبل مشاركته فى سباق جوائز الأوسكار.

ووفقًا لتصريح جديد من رودى دوليزال، مدير الفيديو الموسيقى لفرقة queen، قال أن أعضاء الفريق جددوا دراستهم لإصدار جزء جديد من الفيلم الموسيقى الشهير، ولا تزال تلك المناقشات غير رسمية وتعد اقتراحات بين الأعضاء"، مضيفًا أنه فى حال التأكيد على إصدار جزء جديد فأنهم بحاجة إلى الجلوس سويًا للخروج بتفاصيل جديد لإبرازها لعشاق الفرقة.

ورجحت بعض التقارير فى الصحافة العالمية، انه فى حال التأكيد على انتاج جزء جديد من الفيلم، سيتركز على السنوات الأخيرة من حياة فريدى ميركورى، حيث انها مليئة بالأحداث التى يجب سردها لعشاق الفرقة الموسيقية والتى تتمثل فى 6 سنوات عاشها ميركورى بعيدًا عن تأليف الأغانى بالإضافة إلى حقيقة اختفاء مشغل الموسيقى جون ديكون وسر انفصاله عن الفريق فى العقود الاخيرة من حياة فريدى.

ومن ضمن المحادثات التى ناقشتها الفرقة فى حال إتمام الجزء الثانى هى التكلفة المبدئية التى سيتلقاها رامى مالك فى بطولته الثانية بعد فوزه بجائزة الإسكار وارتفاع راتبه، بالإضافة إلى أن الأحداث الجديدة ستقتصر فقط على عشاق الفرقة والمزيكا بشكل خاص وهو ما لم يرجح كفه إتمام الجزء الثانى، كونهم بحاجة إلى معرفة تفاصيل أكثر عن حياة ميركورى. Advertisements وفى سياق متصل، أكدت مجلة الأندبينديت البريطانية أن الممثل صاحب الـ 37 عامًا والحائزة على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل رئيسى لم يصله أى معلومات عن انتاج الجزء الجديد من الملحمة البوهيمية التى تتناقل احتمالاته بعض وسائل الأعلام العالمية.

ومقارنه بفيلم Bohemian Rhapsody الصادر فى أكتوبر الماضى الذي حقق أكثر من 875 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، وفاز بأربعة جوائز أوسكار، بما فيهم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل رئيسى لرامى مالك الذى جسد دور فريدي ميركورى، لن يحقق الجزء الثانى فى حال إنتاجه على نفس الأرباح بالإضافة الى ارتفاع تكلفه الإنتاج خصوصاً بعد جوائز الأوسكار التي حصدها بعض القائمين على العمل الفني.

وعلى الجانب الأخر رصدت مجلة "ميرور" البريطانية، الجولة التي قام بها رامي مالك أمس مع صديقته لوسى بوينتون فى شوارع نيويورك، والتى ظهرت فيها بونتون صاحبة الـ 25 عاماً فى كامل أناقتها ومالك بمعطف أسود وأحذية ضخمة، قبل وصولهما الى مقهى روس أند دوترز لتناول الفطور.