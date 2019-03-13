شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلي يحقق حلم واحدة من معجباته بالغناء فى حفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة انسانية منه، حقق الفنان محمود العسيلى حلم واحدة من معجباته، بحضوره حفل زفافها والغناء فيه، ذلك بعد أن نجحت في الوصول إليه برسالة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على جروب شهير بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت منه تلبية رغبتها بحضور حفل زفافها.



محمود العسيلى

ووعد العسيلى الفتاه بحضور حفل زفافها وحضر بالفعل وقدم فقرة غنائية من أشهر أغانيه، وشارك العروسين لحظات الفرحة والبهجة بالتقاط الصور التذكارية معهما ومع عائلتهما.



معجبة العسيلى تطلب منه حضور زفافها

وكتبت معجبة العسيلى على فيس بوك:"أخيرًا هتجوز الإنسان اللي حبيته 6 سنين و3 شهور باركولي عقبالكم يارب ونفسي العسيلي يغني في فرحي أوي بحب العسيلي يا جماعة، بس إحنا ظروفنا على قدنا"، وتمنت أن يصل المنشور إلي العسيلي، كي يشاركها فرحتها".





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