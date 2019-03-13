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شكرا لقرائتكم خبر عن "هل فعلا متغيرش كتير؟".. أعرف مين ده من النجوم أيام الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنانين والمشاهير أيام الطفولة والشباب من الأشياء التى يحرص الجمهور على الإطلاع عليها باستمرار، وعقد المقارنات بين هؤلاء الفنانين والمشاهير فى الوقت الحالى، وصورهم القديمة ومدى التغير الذى طرأ عليهم.
الفنان سليمان عيد ظهر فى صورة جديدة له من أيام الشباب، حيث كشفت الصورة عن شكل مختلف له من خلال شعره الكثيف الذى حرص وقتها على إطالته، ليكون بالفعل شكله مختلف عن الوقت الحالى.
الفنان سليمان عيد أيام الطفولة والشباب
وعلق عليها سليمان عيد قائلا: "متغيرتش كتير"، ليبقى الحكم على الجمهور فى التفريق بين صورة سليمان عيد حاليا وصورته أيام الشباب.
يذكر أن الظهور الإعلامى للأخير للفنان سليمان عيد كان من خلال برنامج "قهوة أشرف"، حيث استضاف البرنامج الفنان سليمان عيد ونجله عبد الرحمن والفنان طاهر أبو ليلة، والذى يقدمه النجم أشرف عبد الباقى على قناة الحياة الثلاثاء من كل أسبوع.
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