شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بالأوسكار.. رامى مالك في رحلة تسوق بصحبة حبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور للممثل المصرى العالمى "رامى مالك" بصحبة حبيبته "لوسي بوينتون" في نيويورك، وكان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، وبسبب خطابه في الحفل، قررت الصين رفع الحظر عن عرض الفيلم بعد إن كانت منعت عرضه العرض.



رامى مالك

وأثناء كلمته بعد استلام الجائزة قال مالك " مالك" بعد تسلمه جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل عن دوره في الفيلم أن "العمل يدور حول قصة كفاح إنسان، وصنعنا فيلم عن رجل مثلي الجنس، مهاجر، عاش حياته بغير اعتذار، لتحقيق حلمه".



رامى مالك

فيلم " Bohemian Rhapsody " من بطولة المصرى الأمريكى رامى مالك، ويشارك فى بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان



رامى مالك

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركوري وفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية. وبعد أن وجد معاناة كبيرة بعد انفصاله عن الفرقة، تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.