شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي عن محمد صلاح ورامى مالك: "حاجة تشرح القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة منة شلبي، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، فى حلقة أمس الثلاثاء من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc، وتحدثت خلال الحلقة عن مسيرتها الفنية منذ بدايتها حتى الآن وأعمالها الجديدة التى تشارك فيها.

وتحدثت منة شلبي، عن سعادتها بعد حصول الفنان العالمى الأمريكى من أصول مصرية رامى مالك بجائزة الأوسكار، قائلة:" حاجة تشرح القلب الصراحة اتبسط أوى أنه من أصول مصرية وجاب سيرة مصر فى الخطاب وحاجه مشرفه جدا، متابعه فيه ناس بيبهجونا زى محمد صلاح ورامى مالك حاجة بديعة وفى مستوى نجاح يدى أمل لا يقدر، وأنت مركز على نفسك وزكى أكيد هتوصل".

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وتابعت منة فى حديثها، "مستحيل يكون فى حد ناجح ينتقد نجاح غيره، ومن ينتقض نجاح حد، لديه مشكلة كبيرة، لأنه لم يحقق أى شيء فى حياته وهو تعيس"