شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عن عازف الجيتار الراحل جورج هاريسون..أعرف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقي في جميع أنحاء العالم خروج شريط الفيلم الوثائقي الخاص بعازف الجيتار لفرقة " البيتلز " الراحل جورج هاريسون، وكشف موقع " udiscovermusic " أن العمل سيضم عدد من المشاهير وأبرزهم ريتشارد أي جرانت و تيري جيليام ومايكل بالين، كما يظهر أسطورة الموسيقى هاريسون بالعمل في عدد من اللقطات الأرشيفية .
وأكد الموقع أن الفيلم سيعرض لأول مرة على AMC U.K و هي قناة البريطانية في 4 مايو المقبل ، بينما يتم العرض على قنوات AMC حول العالم في وقت لاحق من العام .
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