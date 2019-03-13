شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقى عن عازف الجيتار الراحل جورج هاريسون..أعرف موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقي في جميع أنحاء العالم خروج شريط الفيلم الوثائقي الخاص بعازف الجيتار لفرقة " البيتلز " الراحل جورج هاريسون، وكشف موقع " udiscovermusic " أن العمل سيضم عدد من المشاهير وأبرزهم ريتشارد أي جرانت و تيري جيليام ومايكل بالين، كما يظهر أسطورة الموسيقى هاريسون بالعمل في عدد من اللقطات الأرشيفية .

وأكد الموقع أن الفيلم سيعرض لأول مرة على AMC U.K و هي قناة البريطانية في 4 مايو المقبل ، بينما يتم العرض على قنوات AMC حول العالم في وقت لاحق من العام .