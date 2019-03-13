بالصور.. دنيا عبدالعزيز تهنئ عمرو محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز على تهنئة صديقها الفنان عمرو محمود ياسين، بعيد ميلاده، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

ونشرت "دنيا" صورًا لها مع عمرو مجمعة في صورة وكتبت: "طبعا في قد الصور دي أضعاف بس أنا قلت كفاية كده.. كل سنة وأنت صديقي الجدع، أنا عارفاك كويس بس السنة دي بالذات عرفت يعني إيه صديق وقت الضيق.. ربنا يخليك ليا ولكل أصحابك وأهلك وأشوفك دايما ناجح عقبال مليون سنة".

تواصل الفنانة دنيا عبدالعزيز حاليًا تصوير مسلسلها "قيد عائلي"، وهو بطولة ميرفت أمين، وعزت العلايلي، وبوسي، وتأليف محمد رجاء، ومن إخراج تامر حمزة.