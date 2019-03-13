انفصال الفنان محمد علي عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
انفصل الفنان محمد علي عن زوجته، بشكل رسمي وفي هدوء تام.
وقال "علي" في تصريحات صحفية: "إن الطلاق تم بشكل رسمي لاختلاف وجهات النظر بينه وبين زوجته، غير أنه يكن لها كل التقدير والاحترام ويعتبرها صديقة غالية".
وقرر الثنائي الانفصال بشكل هادئ وسريّ وبعيداً عن الأضواء احتراماً لقصة الحب التي جمعتهما، وتجنباً لأي ضجيج إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن آخر أعمال محمد علي، مشاركته في مسلسل "طايع" مع الفنان عمرو يوسف، وإخراج عمرو سلامة، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان الماضي.
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