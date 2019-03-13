"الشاب الأسمر" .. "يا أغلى اسم في الوجود".. أبرز الأغاني في مسيرة المطربة نجاح سلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل الفنانة نجاح سلام اليوم، بعيد ميلادها الـ88، فقد ولدت بالعاصمة اللبنانية بيروت في 13 مارس 1931.

وتعتبر "نجاح" من أشهر الأصوات النسائية؛ إذ لحّن لها كبار الملحنين في عصرها، وغنت مجموعة من الأغاني المنوعة بين العاطفي، والوطني، والديني.

ومن أبرز الأغاني في مشوار الفنانة الكبيرة:

يا أغلى اسم في الوجود

بعد استقرارها في مصر، قدمت نجاح سلام عددا من الأفلام والأغاني الشهيرة، وحققت من خلالها شهرة واسعة، وفي عام 1956 قدمت أغنيتها الشهيرة "يا أغلى اسم في الوجود"، تعبيرا عن حبها ودعمها لمصر بعد العدوان الثلاثي، والأغنية من كلمات إسماعيل الحبروك، وألحان الموسيقار محمد الموجي.

الشاب الأسمر جنني

قدمت نجاح سلام الأغنية ضمن أحداث فيلم "ابن ذوات"، الذي عرض عام 1953، والأغنية من كلمات يوسف صالح، وألحان فيلمون وهبة.

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أنا النيل مقبرة للغزاة

غنتها أيضا بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والقصيدة من كلمات محمود حسن إسماعيل، وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي.

الله يا لبنان ما أجملك

هي قصيدة قدمتها لوطنها لبنان، من كلمات الشاعر اللبناني أمين تقي الدين.

علام الغيوب

أغنية دينية تعتبر ضمن قائمة من الأغاني التي قدمتها في أواخر مسيرتها الفنية، كما قدمت عددا من الأغاني الدينية أبرزها "قابل التوبة"، "هيء لنا من أمرنا رشدا".

سوريا يا حبيبتي

غنت نجاح سلام مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية لمصر ولبنان وسوريا وفلسطين، وغنت هذه الأغنية في حفلها بالعاصمة السورية، كما قدمت أغاني وطنية عديدة أبرزها "يا قدسنا"، "اليوم النصر"، "إنحني يا تاريخ".